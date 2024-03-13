В РЖД призвали ускорить рассмотрение закона о железнодорожном туризме

Необходимо законодательно отрегулировать железнодорожный туризм, что позволит увеличить пассажиропоток на ж/д транспорте до трех миллионов человек в год. Об этом 13 марта заявил председатель правления РЖД Олег Белозеров.

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«Мы из действующего железнодорожного законодательства практически все выбрали. У нас особенности дальнего следования, в качестве примера: это пассажир едет из точки А в точку Б, а при туризме нужно вернуться в ту же точку, откуда ты уехал», — отметил Белозеров.

По его словам, все это требует законодательного урегулирования, как и правила поведения проводников, места остановки поездов и особенности их обслуживания.

«Это все требует законодательного специального урегулирования. Мы благодарны за то, что есть такая инициатива. Просили бы в кратчайшее время рассмотреть такой туристический закон», — сказал Белозеров.

В прошлом году Российские железные дороги, по его словам, перевезли 940 тысяч человек.

«Но хотели бы, и мы абсолютно уверены, что, если будет принято такое законодательство до 2030 года, мы планируем выйти на цифру в три миллиона», — сказал гендиректор РЖД.

Группа депутатов и сенаторов в феврале внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта о железнодорожном туризме — документ предусматривает законодательное закрепление понятий «железнодорожный туризм», «туристский поезд», «туристские железнодорожные перевозки» и ряда других определений, ранее писала «Парламентская газета».