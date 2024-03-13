В ХМАО резко подешевели авиабилеты на курорты Минеральных вод

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов до Минеральных вод. Перелеты из Сургута на начало мая в Ставропольский край подешевели на 30%.

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«Стоимость билета на прямой рейс из Сургута в Минеральные воды на 7 мая составляет около 12,5 тысяч рублей. До этого перелет стоил почти 18 тысяч рублей», — следует из данных на сайте «Авиасейлс».

Слетать из Нижневартовска на курорты Ставропольского края выйдет еще дешевле. В начале мая билеты обойдутся около 11 тысяч рублей, согласно данным сервиса.