Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала в выходные

В выходные дни в период с 16 марта по 21 апреля аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала, сообщила пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

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«В связи с проведением плановых работ на железной дороге в выходные дни, 16–17, 23–24, 30–31 марта, а также 6–7, 13–14, 20–21 апреля, все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на «Окружной», конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что добраться в аэропорт Шереметьево также можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Они отправляются каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 5:55 до 0:25 – из аэропорта. Поездка занимает 20 минут.

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги и первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится в выходные дни с 16 марта по 22 апреля в связи со строительством железнодорожного путепровода между станциями «Тестовская» и «Беговая».