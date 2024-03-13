Россия и Белоруссия заинтересованы в развитии промышленного туризма

Основой для душевного равновесия, положительных эмоций и экстраординарных открытий могут стать для любителей "смены декораций" и увлекательные индустриальные маршруты. Это успешно демонстрируют многие годы и белорусские энтузиасты промышленного туризма.

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Вот почему и их коллеги по Союзному государству проявили повышенный интерес к обмену опытом в ходе двухдневного международного семинара "Промышленный туризм как бренд и стратегия", который завершает в среду 13 марта свою работу в Минске, информирует БЕЛТА.

Кстати, только в минувшем году, рассказал замминистра спорта и туризма республики Олег Андрейчик, объекты промышленного туризма посетили порядка 200 тысяч человек. По его словам, более сотни предприятий представляют услуги по данному виду туризма. Причем "не только в крупных городах, но и в глубинке, в районных центрах и даже поселках о себе заявляют структуры, которые могут предложить и показать путешественникам свой потенциал".

А директор российских проектов дивизиона "Городская экономика" агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко сообщила репортерам, что еще год назад партнеры начали взаимодействовать с коллегами на аналогичном международном форуме в Кемеровской области, где РБ представила свои практики развития промтуризма.

"Мы были тогда восхищены системным подходом, который есть у таких предприятий, как БЕЛАЗ и МТЗ", - призналась эксперт, подчеркнув, что пришло время расширяться, делиться, обмениваться опытом в данной сфере. Вот почему в состав российской делегации вошли "лидеры по промышленному туризму, предприятия, на базе которых открыты специализированные центры, представители регионов, где активно развивают это новое направление для путешественников".

А по итогам совместной работы, прогнозирует Ольга Шандуренко, планируется создание единого информационного поля, которое станет основой для построения индустриальных маршрутов.

"У нас общая история промышленности, общие цели и задачи. Безусловно, это может стать основой для интересных маршрутов с посещением предприятий", - отметила она.

В свою очередь генеральный директор ООО "Майс Маркет", оператор Всероссийского Акселератора по промышленному туризму Сергей Рыжов подтвердил, что в сотрудничестве с РБ заинтересованы центральные регионы России, где хорошо развита бизнес-агломерация. Кроме того, по его словам, "интерес прослеживается и у коллективов Оренбурга, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областей".

На выставочной площади Минского тракторного завода, где и проходит международный семинар, была организована экспозиция предприятий, занимающихся промышленным туризмом, а его участники приняли участие в работе "круглого стола", посвященного развитию этого вида туризма в Союзном государстве.