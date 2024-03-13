Спрос на внутренний туризм в России растет

Россияне активно бронируют отели на лето в различных регионах страны. На юге лидерами являются Крым (рост спроса на 488%) и Краснодарский край (рост на 308%).

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Помимо южных направлений, растет спрос на отели в Мурманской области (рост на 389%), Северной Осетии (рост на 381%), Карачаево-Черкесии (рост на 351%), Карелии (рост на 303%) и Камчатском крае (рост на 287%).

Кроме того, в этом году российские туристы проявляют интерес к новым направлениям. Значительно вырос спрос на отели во Владимирской области (рост на 296%), Ростовской области (рост на 287%), Нижегородской области (рост на 286%) и Калининградской области (рост на 283%).

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург все еще остаются популярными направлениями для отдыха летом. Спрос на отели в Москве и Московской области вырос на 234%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 214%.

В туристической отрасли Крыма наблюдается серьезная нехватка кадров.