Путешественники назвали лучшие города для весенних поездок

Сочи, Петербург и Калининград – самые популярные для поездок весной. К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирований. В пятерку востребованных также вошли Москва и Кисловодск.

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Более половины россиян весной желают ходить на экскурсии. Многих привлекают гастрономические путешествия, а 39% сказали, что им неважно, как построить весеннюю поездку, главное — отдохнуть. Активно поездку планируют провести треть респондентов.

Почти четверть хотят релакса оздоровительных и спа-процедур. О пользе шопинга сказал каждый пятый опрошенный, а необходимости пляжного отдыха — 12%.