Исследование: Сочи назван лучшим городом для весенних путешествий 2024 года

Согласно исследованию, проведенному сервисом OneTwoTrip, самым популярным туристическим направлением нынешней весны стал город Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным OneTwoTrip, жемчужину Краснодарского края намерены посетить 28% туристов, еще 14% опрошенных хотят отдохнуть в Санкт-Петербурге и на третьем месте весенних направлений для отдыха оказался Калининград, с достопримечательностями которого желают познакомиться 11% путешественников.

В опросе OneTwoTrip принимали участие 1 380 пользователей сервиса. 54% из них выразили желание посещать экскурсии в весенние дни, 41% больше настроены на гастрономические туры, 39% респондентов хотят просто отдохнуть после зимы, спортивная составляющая привлекает 29% опрошенных, а 23% предпочитают спокойные спа-процедуры, море и солнце.

Лидером зарубежного топа стал турецкий Стамбул, куда весной стремятся 16% участников опроса. Они считают, что в весенние месяцы там тепло, красиво и малолюдно.