Исследование: Сочи назван лучшим городом для весенних путешествий 2024 года
Согласно исследованию, проведенному сервисом OneTwoTrip, самым популярным туристическим направлением нынешней весны стал город Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным OneTwoTrip, жемчужину Краснодарского края намерены посетить 28% туристов, еще 14% опрошенных хотят отдохнуть в Санкт-Петербурге и на третьем месте весенних направлений для отдыха оказался Калининград, с достопримечательностями которого желают познакомиться 11% путешественников.
В опросе OneTwoTrip принимали участие 1 380 пользователей сервиса. 54% из них выразили желание посещать экскурсии в весенние дни, 41% больше настроены на гастрономические туры, 39% респондентов хотят просто отдохнуть после зимы, спортивная составляющая привлекает 29% опрошенных, а 23% предпочитают спокойные спа-процедуры, море и солнце.
Лидером зарубежного топа стал турецкий Стамбул, куда весной стремятся 16% участников опроса. Они считают, что в весенние месяцы там тепло, красиво и малолюдно.