В Запорожской области намерены построить более 100 отелей по проекту «‎Пять морей»‎

Более 100 гостиничных комплексов планируется возвести до 2035 года в Запорожской области в рамках проекта "Пять морей". Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом развития курортных территорий и гостиничного дела Министерства спорта и туризма региона Сергей Мерцалов.

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Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в конце февраля, объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей", который в том числе охватит азовские и черноморские регионы. В них, по словам президента, будут построены современные гостиничные комплексы с отелями, лечебной и реабилитационной инфраструктурой, базами для водного туризма и отдыха.

"Планируется <…> более 100 гостиничных комплексов [в Запорожской области по проекту "Пять морей"]. Это территория площадью больше 6 тыс. га. Там будет и агрокластер, и виноградники, люди смогут посмотреть, как это все выращивается, увидеть все своими глазами", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет об инвестпроекте в рамках "Пяти морей" в городе Приморске Запорожской области и назвал его "самым амбициозным проектом на новых территориях". По словам Мерцалова, строительство будет поделено на два этапа - первая очередь завершится до 2030 года, а вторая - до 2035 года.

"Пять морей" - полномасштабный проект, предусматривающий строительство десяти современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Планируется создать более 74 тыс. номеров и 100 тыс. рабочих мест. Ожидаемый приток туристов - 9 млн в год. Срок реализации - до 2035 года.