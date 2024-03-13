В Адыгее на развитие курорта «Лагонаки» направят еще 2,1 млрд рублей

В Адыгее на развитие семейного всесезонного курорта «Лагонаки» направят 2,1 млрд рублей в 2024 году, рассказал глава республики Мурат Кумпилов на 33-м заседании Госсовета – Хасэ Адыгеи.

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Кумпилов напомнил, что с 2022 года по отраслевому нацпроекту возводится обеспечивающая инфраструктура к объектам на общую сумму 10 млрд рублей. Часть этой суммы будет выделена в этом году.

В «Лагонаки» планируется вложить 6,6 млрд рублей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Сейчас реализуется первый этап, который предполагает строительство гостиниц на почти 700 номеров, строительство шести канатных дорог и более 25 км горнолыжных трасс. Реализация первого этапа завершится в 2025 году, а второго – в 2030-м.

Ранее мы рассказывали, что в Адыгею в прошлом году совершили 323 тысячи туристических поездок, что больше показателя прошлого года.