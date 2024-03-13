Личный опыт: почему москвичи считают экскурсией посещение баров с гидом

В Москве новая мода - экскурсии по питейным заведениям. Почему посещение баров с гидом считается познавательным времяпрепровождением, а не "соображением на троих", выяснил корреспондент "РГ".

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Секретные бары Москвы

На популярном сайте с частными гидами обнаружила оригинальное объявление: "Секретные бары Москвы". Пешеходный тур на три часа. Максимальное число экскурсантов - до 7 человек. В тур предлагают отправиться в 19.00 пятницы или субботы. Правильно, чтобы успеть выспаться и протрезветь перед рабочей неделей, думаю я, записываясь на тур. Оплатив билет, получаю координаты встречи неподалеку от Политехнического музея.

В назначенное время туристов встречает гид Сергей Ивлев. По его словам, в прежние столетия это был самый питейный район.

"Версий происхождения слова "трактир" несколько, - рассказывает Сергей. - Некоторые связывают происхождение от голландского слова trakteren - угощать, по другой версии, виноват тракт или дорога, на краю которой обычно заведения и стояли".

За подобными разговорами добрались до Большого Спасоглинищевского переулка. Неоновые красные буквы вывески "Рюмочной мечты" симпатии не вызывали. Внутри же оказались сводчатые потолки, столики советского времени и приветливые бармены. Пить или не пить коктейли, а место славится именно ими, каждый из нас решал сам.

"Ценители русской кухни любили тусоваться у Тестова или Крынкина, а любители всего европейского - в "Яре" или у Оливье в "Эрмитаже", - продолжал уже на улице экскурсовод.

Вспомнил он и о том, что Шаляпин любил в старом "Яре" заливать шампанским рояль, пускать туда осетров, а потом вылавливать бедных рыбин сачком.

Следующим пунктом на маршруте был Соляной двор, а ныне улица Солянка,1/2. Доходный дом Московского купеческого общества, построенный в начале XX века. Здесь на первом этаже разместились два заведения. Один из них - паб: массивные деревянные столы, библиотека с винтовой лестницей, сохранившиеся соляные подвалы.

Второе заведение - почти готический собор: с органными трубами, бережно восстановленными трехметровыми витражами XVIII века из церкви Святого Иоанна в Баттерси, гобеленами с озадаченным львом и кровожадным вепрем. Дополняет этот эффектный антураж высоченный арочный потолок. В качестве бонуса к экскурсии - необычные коктейли под настроение, которые делают бартендеры.

Цена тура - 2,5 тыс. рублей.

К черту на кулички

Экскурсия по бывшим кабакам Хитровки - еще одна новинка экскурсионного сезона. Встреча у метро "Китай-город". На этот раз экскурсию вела Светлана Федорова. Когда все собрались, она объявила: "Идем к черту на кулички".

Оказалось, что идти далеко не нужно. Куличками, а точнее Кулишками, называли территорию нынешней Солянки. Раньше тут стоял храм Кира и Иоанна с богадельней. В 1666 году в богадельне поселился демон, делавший всякие гадости постоялицам.

Каждый тур по барам изобилует легендами и историями.

К концу экскурсии добрались и до трущоб времен Гиляровского. Известны они под названием "Утюг". Найти эти дома можно на пересечении Петропавловского и Певческого переулков. Конечно, никакого "дна" тут нет, вполне себе современные уютные кафе, но любопытно ведь посидеть в исторических стенах, где, возможно, сиживал с кружкой и самый известный журналист рубежа XIX-XX веков.

Цена - от 1 тыс. рублей.

Пустое место от "Ада"

Пройтись по питейным и злачным улицам предлагает популярное театрально-экскурсионное бюро.

"До революции самым любимым местом у московских преступников был трактир под названием "Ад" на Трубной площади. Находился он в подвале под другим трактиром - "Крым", куда ходили купцы и лавочники, - рассказывает экскурсовод бюро Борис Иванов. - Здания эти не сохранились. А вот эти купеческие постройки на Цветном бульваре помнят писателей Горького и Чехова".

Гиляровский считал, что для Москвы питейные заведения были очень важны: они находились даже под биржей.

"К 1872 году трактиров в Москве было около 600!" - говорит Борис Иванов.

За два часа экскурсии с посещением нескольких баров удалось пройти от Цветного бульвара до Никольской улицы. А еще узнать, что пьяницы во времена Российской империи чаще были городскими. В деревнях в основном варили и употребляли ржаное пиво.

Цена - 700 рублей.

К звездам с бокалом

Экскурсия "Путешествие к звезде" водит не по злачным местам, а по бывшей гостинице "Украина". В холле расположена знаменитая диорама "Москва - столица СССР". Мало кто знает, но доступ к диораме бесплатный для всех. Экскурсантам наливают шампанское, и дальше осматривать холлы становится интереснее.

Экскурсовод Денис Гришаев рассказывает, что гостиница принимала иностранных делегатов VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. В финале экскурсии - выход на открытый балкон смотровой площадки.

"Высота 180 метров, 31-й этаж высотки, вся Москва под нами", - говорит Гришаев и уточняет, что с погодой повезло.

Оказывается, во время тумана, дождя или сильного ветра сюда не пускают.

Цена - 2,3 тыс. рублей (шампанское входит в стоимость).