Ретропоезд доставит туристов на масленичные гуляния в Арзамасе

Туристический ретропоезд на паровой тяге доставит пассажиров из Нижнего Новгорода в Арзамас на праздничные мероприятия в честь Масленицы 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД — филиала ОАО РЖД.

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Ретропоезд на паровой тяге № 6901/6902 сообщением Нижний Новгород — Арзамас курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано в 10:46, прибытие на станцию Арзамас-2 в 13:01. Обратно поезд отправляется со станции Арзамас-1 в 17:30, прибывает в Нижний Новгород в 19:50.

Кроме праздничных мероприятий, туристы могут посетить различные уникальные достопримечательности города. Центром гуляний в Арзамасе станет Соборная площадь с развлекательной программой для детей и взрослых.