Украшенный к Рамадану воздушный шар запустят в Махачкале

Улицы Махачкалы, центральную мечеть города и республиканский шатер украсили декоративными элементами в честь месяца Рамадан. С наступлением священного для мусульман месяца на городской телевышке появилось поздравительное сообщение, а в ближайшее время над городом запустят тематический воздушный шар.

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Во вторник в Махачкале также был открыт республиканский шатер Рамадана, который в течение месяца примет около 5 тысяч человек. Подобные шатры будут организованы во многих районах и селах региона. Расходы на их организацию взяли политики, общественные организации и меценаты.

Как сообщил ТАСС гендиректор благотворительного фонда «Инсан» (создан Муфтиятом Дагестана) Магомедрасул Магомедов, декорированные элементы появились в пяти центральных локациях города. Также в честь Рамадана будет запущен большой воздушный шар.

«Мы украсили воздушный шар, который будет летать над Махачкалой. Единственное, погода пока не позволяет это сделать.<> Еще будет один сюрприз, его горожане увидят в ближайшем время», — сказал Магомедов.

По его словам, украсить городские проспекты удалось на средства меценатов.

«Кто-то помогал украшать, кто-то помогал средствами», — сказал Магомедов.

Ранее Муфтият Дагестана объявил, что первый день священного для мусульман месяца Рамадан выпадает на 12 марта. Рамадан — самый важный для последователей ислама месяц в году, он посвящен ниспосланию Корана: пророк Мухаммед получил от архангела Джабраила откровение свыше, ставшее основой священной книги. В месяц поста мусульмане воздерживаются в дневное время от приема пищи и питья, а также отказываются от развлечений и супружеских отношений.