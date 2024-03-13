На развитие сельского туризма в Дагестане выделят 15 млн рублей

На вчерашнем заседании депутат Народного собрания Дагестана Асият Алиева сообщила о выделении 15 млн рублей на развитие сельского туризма из республиканского бюджета в 2024 году.

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Она отметила, что в перечень основных направлений господдержки включен сельский туризм в рамках принятого закона, который предусматривает выделение средств. Депутат выразила благодарность премьер-министру Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову за особое внимание к сфере агропромышленного комплекса.