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Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском отменили из-за непогоды

Авиарейсы временно отменили между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском. Причиной стали неблагоприятные погодные условия на Курилах, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаузел областного центра.

Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском отменили из-за непогоды
© Mir24.TV
«Рейсы отменены по метеоусловиям», – приводит слова собеседника агентство.

На Кунашире наблюдается штормовой ветер, из-за чего было принято решение об отмене рейсов. Пассажиры смогут отправиться в пункты назначения 14 марта на совмещенных рейсах.

На Курилах объявили экстренное предупреждение на 13-14 марта. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются снег, метель, штормовой, местами ураганный ветер.

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