Эксперт предостерег от автопутешествий в Калининградскую область

Россиянам посоветовали не путешествовать на личном транспорте в сторону Калининграда, поскольку есть риск лишиться имущества при пересечении границ недружественных государств. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил адвокат Вадим Рождественский.

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«Я бы не рекомендовал в связи с известными факторами, связанными с изъятием имущества, как-либо путешествовать на своём личном транспорте, в том числе в сторону Калининграда, пересекая границы недружественных государств. В любом случае, когда человек окажется на территории иностранного государства, где ещё не факт, что может получить надлежащее консульское обслуживание, это будет определённая потеря времени, денег и нервов. Есть общественный транспорт, который работает, перемещается, — проблем нет», — прокомментировал эксперт.

По словам Рождественского, сейчас принимается новый документ — «Синяя карта», которая позволит гражданам России путешествовать и быть защищёнными, застрахованными по дорогам пока дружественных стран.