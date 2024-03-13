Бывший куратор Красной Поляны в Сочи займется развитием туризма на Полярном Урале

Новым управляющим директором Центра развития туризма на Полярном Урале стала Ольга Филипенкова. Ранее она была одним из директоров Красной Поляны в Сочи, сообщает центр.

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Филипенкова является лауреатом правительственной премии по туризму за реализацию концепции интегрированного курорта. В ее рамках она участвовала в создании комплексного горного курорта нового типа.

По данным центра, Филипенкова занимается стратегическим развитием туристический территорий 15 лет.

На новой должности от нее ждут популяризации туризма в ЯНАО, комплексного продвижения ямальского туристического бренда, пишет «Север-Пресс».