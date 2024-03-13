В мае между Улан-Удэ и Казанью запустят прямой авиарейс

Между Бурятией и Татарстаном в начале этого мая запускают новый прямой авиарейс. Об этом сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Гоге.

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Министр отметил, что время в пути составит около пяти часов. Самолёты компании Nordwind Airlines будут выполнять рейсы по вторникам и субботам.

«Билеты по льготному тарифу уже поступили в продажу. Приемлемая стоимость достигнута за счет субсидирования из федерального бюджета, а также бюджетов Бурятии и Татарстана», - подчеркнул Гоге.

На 4 мая билет на рейс можно купить за 10 035 рублей.

Заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис добавил, что это новое направление между Улан-Удэ и Казанью даст толчок к развитию внутреннего туризма, поскольку из аэропорта столицы Татарстана отправляются прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и другие крупные города России.

В международном аэропорту Казани собираются обновить пассажирский второй терминал.