Больше всего жителей Нижневартовска и Сургута провели 8 Марта в Тюмени

Жители Сургута и Нижневартовска (ХМАО) праздничные выходные предпочли провести в Тюмени. Аналитики сервиса «Туту.ру» сообщили, что доля продаж железнодорожных билетов в данном направлении составила 43% и 25% соответственно.

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«Самое популярное направление из Нижневартовска и Сургута на мартовские праздники с 7 по 10 число — Тюмень. Доля пассажиров, купивших билеты на поезд в данных направлениях — 43,3% и 25,6% соответственно», — сообщают аналитики сервиса.

Среди популярных маршрутов вартовчане также выбирали Екатеринбург — 12%, Сургут — 10,3%, Уфу — 6,4% и Ульт-Ягун — 4,7%. Также в топ-10 востребованных направлений вошли Тобольск, Пыть-Ях, Челябинск, Омск и Горячий Ключ. Из Сургута на праздничные выходные югорчане, помимо Тюмени, выбирали поездку в Новый Уренгой — 12,3%, Екатеринбург — 10,7%, Нижневартовск — 5,9% и в Уфу — 4,6%. Среди популярных направлений также Ноябрьск, Пурпе, Пуровск, Когалым и Тобольск.

Аналитики сервиса ранее изучили основные направления для путешествий жителей ХМАО в начале весны. Самым востребованным железнодорожным направлением стала Тюмень. Из Нижневартовска и Сургута в марте и апреле 2024 года туда планирует отправиться больше всего югорчан. Доля бронирований составляет 22,2% и 37,6% соответственно.