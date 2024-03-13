В Петербурге к лету готовят новые водные маршруты

Два новых водных маршрута для туристов и жителей города может появиться в Петербурге в этом сезоне. Еще один — в перспективной разработке. Отвечая на запрос депутатов петербургского Заксобрания Дмитрия Панова и Дениса Четырбока, генеральный директор Росморпорта Сергей Пылин не только не высказался против такой идеи, но и пообещал оказать содействие. Специалисты считают, что два водных пути можно открыть уже весной — летом 2024 года. В том числе тот, который не затрагивает навигационные линии и не перекроет путь в Кронштадт даже во время репетиций Военно-морского парада ко дню ВМФ и праздника «Алые паруса».

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Из центра на север и поперек

Речь идет о двух хорошо забытых старых фарватерах в акватории Невы и Финского залива, а также об одном новом. О возможности их ввода в эксплуатацию депутаты в феврале спрашивали у руководства Росморпорта. Парламентарии озаботились этим вопросом, так как пассажиропоток по действующим водным маршрутам Петербург — Петродворец — Кронштадт ежегодно растет. В 2021 году по ним осуществлялось четыре рейса в день, в 2023-м — около десяти, к 2025 году линии будут перегружены, так как это будет уже 20 рейсов в день с перевозкой 250 тысяч человек за сезон. Поэтому депутаты предложили открыть Фарватер № 10а и Северный Петродворцовый фарватер, а также рассмотреть возможность дополнительного Нового Лахтинского.

Северный Петродворцовый фарватер из Петергофа в Кронштадт сокращает путь по сравнению с действующим на 5—6 километров, срезая угол по воде.

Фарватер № 10а из центра города в Кронштадт действовал во времена «до дамбы», и ходил круглогодичный паром на остров. Его преимущество в том, что он не пересекается с морскими линиями судоходства. Это позволит не прекращать прогулки на катерах в июне и июле, когда проходят репетиции праздника «Алые паруса» и парада ВМФ.

Третий — Новый Лахтинский фарватер — может стать путем-перемычкой для выхода на Елагинский остров и далее. Он позволит соединить новые застроенные и развивающиеся территории около Лахта-центра с центром города.

Подключить комтрас

Руководство Росморпорта не видит препятствий к расширению водных туристических путей Петербурга. В ответе на письмо депутатов Сергей Пылин сообщил, что Северный Петродворцовый фарватер, Фарватер № 10а и Новый Лахтинский фарватер не являются гидротехническими сооружениями и на балансовом учете Росморпорта не состоят, в целях торгового мореплавания не используются. При этом информация о них на морские навигационные карты нанесена и отражена в руководствах и пособиях для плавания. Росморпорт, говорится в письме, готов при необходимости выполнить надлежащие гидрографические работы для подготовки решения об открытии судоходства.

Уже, например, готовится заключение по итогам выполненных гидрографических работ на акватории Северного Петродворцового фарватера, его отправят капитану Большого порта Санкт-Петербург для определения допустимой осадки судов и принятия решения об открытии на нем движения. После этого вдоль фарватера поставят буи, то есть ограждения «в составе шести несветящих плавучих предостерегательных знаков».

Пылин также отметил, что надо подключить городской комитет по транспорту для привлечения заинтересованных инвесторов в создании новых туристических маршрутов, так как внутри субъекта вопросы транспортного обслуживания решают местные власти.

Шансы на сезон-2024

Северный Петродворцовый фарватер к весне 2024 года будет открыт с очень высокой долей вероятности. Гендиректор крупнейшей компании по перевозке водных туристов Юрий Набатов считает, что шансы — 99 процентов. К запуску Фарватера 10а уже подключается комитет по транспорту. И если весной по нему метеоры еще не пойдут, то открыть его к июлю, до начала репетиций парада ВМФ, успеть можно.

«Что касается Лахтинского фарватера, то это не 2024 год точно. Мы, как и депутаты, заявляли о нем, но пока — лишь как о перспективной идее», — сказал Набатов.

Депутат Дмитрий Панов сообщил, что этот маршрут не ограничится туристами — будут созданы условия для запуска программы социальных перевозок для жителей Кронштадта. Парламентарий считает, что открытие летней пристани в юго-восточной части Кронштадта вместе с открытием Фарватера 10а позволит сократить время в пути до острова и повысит безопасность на других сильно загруженных маршрутах Невской губы. А ввод в эксплуатацию Северного Петродворцового фарватера и создание Нового Лахтинского сократит время в пути до 20 минут и повысит безопасность судоходства на пересечении Морского и Петровского каналов.

Напомним, что ранее глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что открытие новых водных маршрутов привлечет в Петербург туристов, приезжающих повторно: