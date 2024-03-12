Новая скоростная трасса Джубга – Сочи позволит путешествовать без пробок

Принято официальное решение о начале строительства новой трассы Джубга - Сочи. Об этом стало известно на состоявшемся на днях в курортной столице совещании под руководством президента страны Владимира Путина.

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Подготовительные работы к строительству одного из тоннелей обхода Адлера, который станет частью скоростной автомагистрали, уже начаты, сообщили в компании "Автодор". Всего тоннелей будет два, их общая протяженность составит около 12 километров.

Существующая сейчас трасса - главный автомобильный маршрут, соединяющий Сочи с другими российскими регионами. Это двухполосный горный серпантин, крайне перегруженный большую часть года. А в разгар сезона гостям приходится много часов проводить в пробках. Теперь появилась надежда, что они останутся в прошлом.

Общая протяженность автодороги составит 171 километр. Она будет четырехполосной, почти без светофоров

Общая протяженность автодороги составит 171 километр. Ее строительство, как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, обойдется примерно в 1,5 триллиона рублей. Проложить трассу планируют к концу 2029 года. Президент поручил правительству представить проект ее финансирования. Глава Кубани назвал будущий объект стратегическим для всего края.

"В нашем круглогодичном курортном регионе строительство современных дорог и путепроводов - одна из приоритетных задач. Альтернативная трасса не только в четыре раза сократит время в пути к морю для автомобилистов, но и даст новый импульс развитию курортов и региона в целом", - отметил он.

В Сочи на днях начали готовить городскую инфраструктуру к реализации первого этапа новой скоростной автодороги в обход Адлера.

"Россети Кубань" обустраивают площадку под строительство новой электроподстанции в Молдовке. Она даст необходимые мощности для строительства эстакады, автомобильной развязки и тоннелей, увеличит резервы для жилого сектора. Проектная документация проходит необходимые согласования, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Реализация проекта должна значительно улучшить транспортную ситуацию в городе. Электроподстанцию в Молдовке планируют сдать до конца 2024 года".

Юрий Рысин, с 2002 по 2020 год занимавший пост главного архитектора Краснодарского края, считает, что проект надо начинать даже не с Джубги, а с Горячего Ключа, где летом машины постоянно стоят в заторах.

"Не надо забывать, что весь район Большого Сочи является сейсмически опасным. Уверен, это также учитывалось при выборе варианта прокладки транспортного маршрута. К реализации проекта необходимо было приступать еще несколько лет назад. Хорошо, что сейчас наконец принято давно всеми ожидаемое решение. Как мне кажется, по мере освобождения производственных мощностей они могут быть направлены на прокладку нового участка трассы от Горячего Ключа до Джубги. Чтобы к морю по скоростной трассе можно было вообще за пару часов домчаться", - считает Рысин.

С ним солидарен и доктор экономических наук Александр Полиди:

"Эта дорога имеет очень серьезный макроэкономический эффект, а ее строительство благоприятно скажется буквально на всех отраслях нашей экономики. Пропускная способность существующих дорог исчерпана, и решить проблему косметическими мерами, например увеличением полос и строительством развязок, невозможно. Единственный выход - нарастить пропускную способность за счет увеличения скорости движения. Это чисто экономический подход к решению проблемы. Весь передовой мировой опыт наглядно свидетельствует, что когда требуется долгосрочное увеличение темпов экономического роста, реализуются такие инфраструктурные проекты".

Строительство платного дублера существующей автотрассы от Джубги до Сочи обсуждалось в правительстве несколько лет. Как пояснили специалисты, сейчас были представлены ее конкретные характеристики. По плану почти на всем протяжении дорога будет идти параллельно старой трассе, однако пробок у Джубги, Туапсе и Лазаревского получится избежать с помощью объездов.

Согласно предварительному проекту, она начнется с развязки с М-4 "Дон", расположенной между селом Горское и Джубгой. На границе с рекой Сочи перейдет в существующую дорогу А-147. Далее от Кудепсты пойдет в обход Адлера, его протяженность составит 10 километров, завершить его планируют в 2026 году.

Трасса будет четырехполосной, почти без светофоров и с допустимой скоростью 100 километров в час. Автостроителям придется обойти скальные грунты и возвести множество искусственных сооружений, то есть работа предстоит сложная. Но они к ней с учетом опыта, полученного при прокладке трассы на Красную Поляну, готовы. В "Автодоре" добавили, что эта дорога - единственный в мире проект такого масштаба по сооружению тоннелей.