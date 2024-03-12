Карачаево-Черкесия впервые примет туристический поезд «Жемчужина Кавказа»

В маршрут туристического поезда «Жемчужина Кавказа» впервые включили Черкесск. В этом году в программу путешествия вошли четыре региона Северо-Кавказского федерального округа.

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«Карачаево-Черкесия вошла в число четырех субъектов СКФО, включенных в путь следования популярного круизного поезда «Жемчужина Кавказа», — сообщается в телеграм-канале Минтуризма региона.

В этом году первый рейс экскурсионного поезда запланирован на 8 мая из Тюмени. Далее туристический состав сделает остановки в Екатеринбурге, Самаре, Черкесске, Нальчике, Грозном, Дербенте, а затем снова вернется в Тюмень через Самару и Екатеринбург.

Карачаево-Черкесия встретит состав с 200 туристами 11 мая. Гости республики побывают на известном курорте Домбай, поднимутся на вершину Мусса-Ачитара, вошедшую в топ-20 красивейших мест России по версии NatGeo. В программе также Гоначхирское ущелье, где расположено древнее озеро Туманлы-Кель.