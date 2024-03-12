Аэропорт Краснодара будет принимать 10 млн пассажиров в год

Аэропорт Краснодара готовится к масштабным изменениям, после которых можно будет увеличить пассажиропоток. Об этом сообщили в пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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«Аэропорт Краснодара заключил соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для обновления объектов на 27 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Общая стоимость обновления воздушной гавани составит 50 млрд рублей. Пропускная способность вырастет почти в шесть раз – до 10 млн пассажиров в год, отметил гендиректор ООО «Аэродинамика» Алексей Старостин.

Дата открытия аэропорта по-прежнему не называется, воздушная гавань не работает с 2022 года из-за близости к линии военных действий. Сообщения о возобновлении полетов регулярно появляются, однако пока в аэропорту приземляются только правительственные самолеты.