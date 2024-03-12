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Песок на пляжах Куршской косы окрасился в розовый

Песок на пляжах Куршской косы окрасился в розовый. Снимок опубликовала пресс-служба нацпарка.

Песок на пляжах Куршской косы окрасился в розовый
© Unsplash
«Сегодня на морском побережье Куршской косы можно увидеть причудливую красноватую кайму. Это зёрна альмандина — самой распространённой разновидности розового граната. Этим и некоторыми другими минералами иногда обогащается наш приморский песок, состоящий в основном из кварца», — говорится в сообщении.
© Клопс.Ru

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