Песок на пляжах Куршской косы окрасился в розовый
Песок на пляжах Куршской косы окрасился в розовый. Снимок опубликовала пресс-служба нацпарка.
«Сегодня на морском побережье Куршской косы можно увидеть причудливую красноватую кайму. Это зёрна альмандина — самой распространённой разновидности розового граната. Этим и некоторыми другими минералами иногда обогащается наш приморский песок, состоящий в основном из кварца», — говорится в сообщении.
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