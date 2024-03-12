В Удмуртии создадут 20 новых маршрутов

В рамках нового проекта по православному туризму для молодёжи «Невский в Удмуртии» в республике планируют создать порядка 20 туристических маршрутов.

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Проект вошёл в число победителей конкурса Фонда президентских грантов, ему пока нет аналогов в России, пишет izhlife.ru.

Он представляет собой практический курс для команд по туристическому проектированию, созданию аудиовизуального контента и прохождению экскурсионно-туристического маршрута. Участники от 14 до 23 лет будут создавать маршруты, экскурсии, паломничества не только по храмам, но и по территориям малых деревень Удмуртии.

Ранее сообщалось, что московские школьники в возрасте от 14 до 17 лет впервые представили свои проекты на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024), который проходил с 1 по 7 марта в Сочи. Ранее в мероприятии могли принимать участие только совершеннолетние.