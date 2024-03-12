Ямал собирается привлечь больше туристов

Ольга Филипенкова, ранее занимавшая должность директора по стратегическому развитию сочинского Курорта Красная Поляна, назначена управляющим директором АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале» (Ямал). Она уже приступила к работе в новом качестве и формирует команду.

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По словам Ольги Филипенковой, до последнего времени на Ямале практически не занимались системным развитием туризма, регион недостаточно известен жителям других частей нашей страны. Между тем перелет из Москвы в Салехард, столицу Ямало-Ненецкого автономного округа, занимает всего 2,5 часа, относительно небольшая удаленность от центральных областей должна послужить триггером для активизации туризма. В первую очередь, ставка делается на гостей из столицы. Кроме того, губернатором ЯНАО поставлена цель – создать необходимые условия, чтобы и жители округа больше путешествовали по своему региону.

Своими первоочередными задачами в новой должности Ольга Филипенкова считает создание интересного турпродукта, основанного на природных богатствах Крайнего Севера, налаживание качественного сервиса. Кроме того – помощь в реализации проекта строительства на Ямале всесезонного горнолыжного курорта – над ним уже идет работа, открытие планируется на конец 2026 года. Системный подход позволит в достаточно короткие сроки сформировать туристический поток на Ямал, уверена топ-менеджер.

На сегодня одно из препятствий для туристических поездок на Ямал – высокие цены авиабилетов. Даже по субсидируемым тарифам перелет из Москвы в Салехард обходится от 26 тыс. руб. туда-обратно. На двоих только на дорогу приходится тратить более 50 тыс. руб. Прямые рейсы на маршруте выполняет всего одна авиакомпания – «Ямал». Не хватает и качественных гостиниц. Например, в Салехарде – единственный отель 4* и один – 3*. По мнению Ольги Филипенковой, дополнительное предложение и со стороны авиаперевозчиков – выход на маршрут большего количества авиакомпаний, и в гостиничном сегменте, будет следовать за спросом. Чтобы оно появилось, необходимо сформировать у туристов интерес к поездкам на Ямал. Для строительства новых отелей на Крайнем Севере привлечь инвесторов непросто, поэтому поначалу придется сосредоточиться на реновации и отлаживании стандартов сервиса в уже имеющихся гостиницах.