Сочи с начала марта принял 130 тысяч туристов

За десять дней первого месяца весны-2024 город-курорт Сочи посетили около 130 тысяч гостей. Это, по информации пресс-службы мэрии, на15 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

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По мнению властей, увеличение туристического потока в немалой степени связано и с состоявшимся в начале месяца Всемирным фестивалем молодежи, участники которого остались на курорте на праздничные дни.

При этом средняя загрузка коллективных средств размещения с 8 по 10 марта составила более 70 процентов.

- В 2023-м Сочи побил свой собственный рекорд турпотока, приняв 7,6 миллиона отдыхающих. А с начала нынешнего года курорт посетили 1 миллион 210 тысяч туристов, - отметил глава муниципалитета Алексей Копайгородский. - В межсезонье разработан насыщенный событийный календарь, работают объекты турпоказа, санатории и пансионаты предлагают различные программы оздоровления с использованием своих бальнеологических возможностей.

Что касается подготовки к предстоящему летнему сезону, то уже готовы рекомендации по подготовке пляжей, причем после полной реновации планируется открыть 14 таких территорий.

По словам директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Ярыша, сейчас на курорте продолжают работать более 30 зимних пляжей, расположенные во всех районах.

На курорте также отмечен рост бронирований средств размещения на майские праздники. На сегодня уже забронировано 55 процентов номерного фонда.