Омск вышел в финал престижной туристической премии

Названы финалисты I Всероссийской премии "Туристические города". Омская область вошла в финал Всероссийской премии "Туристические города". Омск представлен сразу в двух номинациях: "Город молодёжного туризма" и "Город образовательного туризма".

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Премия "Туристические города" - это награда для муниципальных образований и населённых пунктов России, которая присуждается по результатам открытого конкурса. Проект является частью программы #ПораПутешествоватьПоРоссии и образует целое комьюнити профессионалов туристической отрасли. Списки финалистов были сформированы на основе рекомендаций от организаторов отечественных конкурсов, составителей профессиональных рейтингов и профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

За право быть "Городом молодёжного туризма" Омску предстоит побороться с Нижним Новгородом, Мурманском, Владивостоком и Красноярском. А чтобы стать "Городом образовательного туризма", региону придётся соперничать с Воронежем, Тамбовом, Самарой, Казанью и Ульяновском. Финалистами I Всероссийской премии "Туристические города" станут муниципальные образования или отдельные населённые пункты, которые задают тренды в развитии конкретных направлений отечественного туризма и по итогам 2023 года имеют в своём активе победы в различных туристических премиях и рейтингах, - отмечают организаторы.

Финал конкурса состоится 28-30 марта в Воронеже. Представители городов-финалистов приглашаются на открытые презентации, которые состоятся 29 марта. Лауреатов определит экспертный совет по результатам выступлений. Церемония награждения победителей пройдёт 30 марта.

Кроме того, накануне фестиваль сибирской культуры "Слетье" (0+) был представлен на страницах всероссийского издания о туризме. Теперь информация о мероприятии доступна в сборнике туристических событий "Россия событийная - 2024". Включение мероприятия в список лучших событий России подчёркивает его важность, яркость и уникальность.