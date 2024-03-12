Первый российско-казахстанский туристический форум запланирован на конец года

Первый российско-казахстанский форум в сфере туризма должен состояться в конце года. Об этом сообщил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев.

«В конце этого года мы планируем провести первый казахстанско-российский туристический форум по ключевым отраслевым направлениям», – заявил он, отметив потенциал создания единых трансграничных маршрутов в прикаспийских регионах и на Алтае.

По словам посла, это перспективное направление, поскольку Алтай является колыбелью тюркских цивилизаций.

«Я думаю, если мы там правильно будем развивать инфраструктуру, все, кто имеет тюркские корни, со всего мира будут приезжать, это сотни миллионов людей», – подчеркнул Абаев.

Он также отметил взаимное увеличение турпотока между Россией и Казахстаном и росте частоты авиасообщений между странами.