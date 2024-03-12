Туротрасль обеспечивает «децентрализацию» авиаузлов

Первый рейс на Филиппины выполнен из аэропорта Иркутска. Да, с часовой технической посадкой в Китае. Да, ранее Россия и Филиппины уже заключали соглашение о прямом авиасообщении, но регулярные прямые рейсы никогда не выполнялись. До пандемии, подчеркну, туристы летали только чартерами. Сейчас рынок будет наблюдать запуск прямых рейсов во Вьетнам, Мьянму, Лаос и Филиппины.

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Самолеты отправляли в основном из аэропортов Дальнего Востока. А сейчас прямые рейсы запускают из регионов. В ближайшее время туротрасль будет наблюдать «децентрализацию» авиаузлов и образование в регионах транспортных хабов.

В стране активно задействуют отечественные «Суперджеты». Это происходит отчасти из-за нехватки «очищенных» дальнемагистральных бортов, отчасти из-за вопросов с их страхованием и допуском в другие страны с возможным техобслуживанием. Самолеты иностранного производства в первую очередь задействованы на популярных направлениях, где гарантирован спрос, «загрузка», техническое обслуживание и массовый выкуп блоков от туроператоров.

«Суперджеты» – это неплохой знак, так как тестируется спрос на направление. Возможно, в дальнейшем это приведет к запуску прямых регулярных рейсов из других крупных городов России. Ведь первые рейсы во Вьетнам также были запущены из Иркутска.

А на примере Малайзии рынок осознал устойчивый спрос на Азию. Запрос на открытие новых рынков и сильную перестройку психологии российских туристов.

Автор: Майя Котляр, основатель и директор компании MAYEL Travel