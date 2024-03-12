Отдых для россиян станет гораздо доступнее

Президент России поручил правительству упростить процесс получения путевок на отдых в российские регионы. Цель этой инициативы - увеличить количество россиян, которые могут насладиться отдыхом на своей родине.

Правительство планирует развивать туристические центры в различных регионах, включая Алтай, Камчатку, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелию и Русский Север. Инфраструктура национальных парков будет улучшена, а новые отели будут построены у водоемов, таких как озеро Байкал и побережья морей.

Правительство предоставляет льготные кредиты для строительства крупных отелей, что привело к реализации многочисленных проектов. Кроме того, власти планируют создавать круглогодичные парки развлечений и аквапарки.

Строительство новых автодорог, таких как трасса Казань-Екатеринбург, сделает поездки между городами более удобными. Развитие межрегиональных маршрутов также будет способствовать увеличению туристического потока.

Эксперты прогнозируют рост внутреннего туризма в России. Ожидается, что к 2030 году турпоток удвоится, что положительно скажется на вкладе туризма в ВВП.

Россияне смогут путешествовать в ЕС без биометрических паспортов.