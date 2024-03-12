В Краснодаре организуют экскурсии в храмы города

Туристско-информационный центр и православные храмы Краснодара воплощают в жизнь проект "Купола над городом" - это цикл бесплатных экскурсий в церкви кубанской столицы.

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В середине марта в Краснодаре пройдут две экскурсии в Свято-Георгиевский храм. Он был освящен в 1903 году, и службы в его стенах никогда не прерывались. Здание построено в русском стиле. У храма 11 куполов, пять классических в виде луковиц возвышаются над центральной частью. Над притвором находится колокольня. Внутри, помимо главного Георгиевского престола, есть три алтаря.

Гид расскажет об истории церкви и архитектурных особенностях здания. С внутренним убранством участников экскурсии, которая продлится два часа, познакомит священнослужитель.

Ранее жители и гости Краснодара посетили другие церкви города - храм Благовещения Пресвятой Богородицы, Свято-Ильинский храм и храм Всех Святых, который был основан 14 июля 1850 года по проекту старшего войскового архитектора есаула Елисея Черника. Он окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге и проектировал Мариинское женское училище и войсковой Александро-Невский собор в Краснодаре. Храм Всех Святых оказался разрушен в 1930-е годы и воссоздан уже в наше время. 7 февраля 2016 года глава Кубанской митрополии Высокопреосвященный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, освятил его престол.

Во время экскурсий участникам рассказывают о росписях и иконостасе храмов, а также о традициях отмечания православных праздников.