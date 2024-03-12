Развивать туризм в ЯНАО будет экс-директор по маркетингу «Красной поляны»

Ольга Филипенкова назначена управляющим директором «Центра развития туризма на Полярном Урале». Ранее она занималась стратегическим развитием курорта «Красная Поляна» в Сочи, сообщили URA.RU в администрации правительства ЯНАО.

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«В должности управляющего директора Филипенкова займется стратегическим развитием туристического потенциала территории, созданием и развитием туристического бренда, комплексным продвижением, а также коммерческими проектами, направленными на популяризацию туризма на Ямале», — рассказали в пресс-службе окружного правительства. За плечами у Филипенковой более чем 15-летний опыт в развитии курортов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО привлекут на развитие туризма инвестиции на 10 млрд рублей. На эти деньги будут построен горнолыжный курорт возле Харпа, а также строительство комплекса в аэропорту Салехарда.