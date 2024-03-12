В большое путешествие по ЯНАО отправится молодежь из 32 стран мира

В ЯНАО подготовили обширную программу «Жить и работать в России» для участников Всемирного молодежного форума из 32 стран мира. С 12 по 16 марта округ посетят 58 участников ВФМ-2024. В программе мероприятий — знакомство с культурой, образованием Ямала, его социально-экономическими объектами. Также иностранные гости отправятся в этнографическое путешествие на стойбища коренных народов Севера, сообщает пресс-служба правительства округа.

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«С 12 по 16 марта на Ямале пройдет региональная программа „Жить и работать в России“. Округ посетят 58 участников ВФМ-2024 из 32 стран мира. Участники регпрограммы познакомятся с культурой народов Севера, посетят достопримечательности и социально значимые объекты Салехарда и Лабытнанги», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства.

Как пояснили корреспонденту URA.RU в правительстве ЯНАО, в округ прибыла молодежь из 32 стран мира, в том числе из Алжира, Аргентины, Венесуэлы, Филиппин, Японии, Панамы, Непала, Нигерии.

Первый день прибывания на Ямале посвящен культуре региона.

«Запланировано пересечение Полярного круга, обзорная экскурсия по Салехарду и его основным достопримечательностям: музейно-выставочному комплексу имени И. С. Шемановского, музею новейшей истории Ямала, Обдорскому острогу, Окружному дому ремесел, усадьбе на улице Ламбиных», — сообщает источник.

В последующие дни гости познакомятся с образовательными учреждениями округа, посетят национальную библиотеку, съездят на экскурсию по городу Лабытнанги, отдохнут на горно-лыжном комплексе «Октябрьский». В заключительный день молодежь отправится в этнографическое путешествие — на стойбище коренных народов Севера, где для гостей приготовили катания на оленьих упряжках и трэколах.