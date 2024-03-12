Курская область готовится к приему туристов

В Курской области продолжат работу по благоустройству трёх общественных пляжей: на Новой Боевке, в Мокве и Щетинке. Её проводят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который инициировал президент Владимир Путин.

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В прошлом году проекты по их благоустройству оказались лучшими в конкурсе на предоставление субсидий для поддержки общественных инициатив. Их оценивали по таким критериям, как туристическая привлекательность, обоснованность и реалистичность. Из федерального бюджета на обустройство выделили 17,2 миллиона рублей.

Сейчас на Новой Боевке возводят деревянный пешеходный настил и понтон. Установили санитарные модули, в том числе для маломобильных групп населения. Здесь также поставят кабинки для переодевания, душевые кабины, шезлонги, оборудуют детскую площадку.

В Мокве провели земляные работы и завезли песок. Скоро здесь появятся шезлонги, санитарный модуль и душевые кабины, спортивная и детская площадки.

Обновлённые пляжи смогут принять посетителей уже в этом купальном сезоне.