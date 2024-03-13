Названы лучшие города для жизни на пенсии

Переехать в другой город на пенсии хотели бы 34% опрошенных, больше всего их привлекает Сочи, куда перебраться мечтают 26%, говорится в совместном исследовании "СберНПФ" и "Работа.ру".

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Главным критерием при выборе места жительства на пенсии жители России считают благоприятный климат. За него проголосовали 66%. Для половины важным параметром является благоустроенность, 46% хотели бы жить возле моря. В топ-5 критериев также вошли размеренный темп жизни (40%) и развитая инфраструктура (39%).

Чуть меньше половины (48%) намерены использовать для переезда собственные средства, 37% сначала продадут жилье в родном городе, 6% направят на переезд средства от пенсии и инвестиций, еще 4% - доход от бизнеса.

"Прежде всего пару слов надо сказать о методике исследования. Опрос проводился на сайте для поиска вакансий, куда больше ходят люди молодые и среднего возраста, то есть активные и рассчитывающие на повышение уровня дохода в дальнейшем. Потому говорить о том, что 34% россиян хотели бы куда-то переехать на пенсии, я бы не стал. С учетом более пожилого населения процент готовых сменить место жительства заметно ниже. И потом - одного желания мало. Необходимо иметь достаточный объем финансов, чтобы купить себе жилье в Сочи или Анапе", - говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он заметил, что если речь идет о московских пенсионерах - то да, можно продать жилье в столице, купить квартиру у моря, а на разницу жить. Но далеко не все пенсионеры живут в Москве, где цены на жилье традиционно высокие.

"С другой стороны, понятно, что исследование проводилось по заказу негосударственного пенсионного фонда, преследовавшего свои конкретные цели. Задача состояла в том, чтобы показать пенсионерам цель, к которой они должны стремиться. Если накапливать средства в НПФ в течение большей части трудовой жизни, то, действительно, переехать к морю можно. У нас образцом считают западных пенсионеров, которые в старости ездят по миру и ни в чем себе не отказывают. Однако не все знают, что государственные пенсии на Западе маленькие, основной доход пенсионерам обеспечивают накопления, которые они делали в течение всей жизни. Однако проблема в том, что культура долгосрочного накопления в России пока не прижилась и, к сожалению, не похоже, что она приживется среди широких масс хотя бы в ближайшие годы. Так что на переезд к морю могут пока рассчитывать немногие, кто старается делать накопления", - уверен Зубец.

Сколько стоит жилье в лучших городах для жизни на пенсии

Стоимость жилья на курортах всегда была высокой. Скудность инфраструктуры во многих прибрежных городах компенсируется близостью к морю.

В 2023 году средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сочи достигла 287,2 тыс. рублей, увеличившись за год на 22,7%. В сегменте новостроек цена "квадрата" выросла еще больше - на 38%, до отметки 344,5 тыс. рублей. Для сравнения: средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы добралась до 256 тыс. рублей. Рост - 0,4%. В сегменте столичных новостроек средняя стоимость составляет 315 тыс. рублей за "квадрат". То есть выходит, что в Сочи жилье стоит дороже, чем в столице.

В 85-90% случаев такую недвижимость покупают люди на свободные средства с целью их сохранить или преумножить. Только 10% покупателей приобретают недвижимость в Сочи для себя. В Москве, например, ситуация противоположная - 70-80% берут для себя и лишь 20% - в качестве инвестиции, отметили в компании "ОНИКС-Недвижимость".

В Анапе цены скромнее - за прошлый год средняя цена "квадрата" на вторичном рынке выросла на 12% - до 155 тыс. рублей. Но для постоянной жизни этот город нельзя назвать слишком удобным. В самой Анапе сложности с логистикой из-за застроенного ландшафта и узких улиц. Пляж там не очень. А из районов новостроек в пригородах без личного автотранспорта сложно перемещаться по делам. Плюс надо понимать, что с мая и до конца сентября улицы города заполнены туристами и их автомобилями.

Квадратный метр в Краснодаре стоит в среднем 120,5 тыс. рублей, на эту цифру ориентируются и застройщики при продаже недвижимости. Это город-миллионник с развитой инфраструктурой. Вариантов жилья здесь много. Объем строительства в Краснодарском крае превышает 8 млн кв. м в год. А еще есть и "вторичка".

По данным сервиса ЦИАН, стоимость жилья в Кисловодске показала рекордный рост за последние пять лет - в 2,4 раза, до 170 тыс. рублей за кв. метр. То, что в этот город не прочь перебраться пенсионеры, подтверждают и в сервисе "Твил.ру". Людей привлекают в основном исключительные природно-климатические особенности, огромный бальнеологический потенциал (всевозможные лечебные воды и грязи).

За квадратный метр жилья в Калининградской области придется отдать 100-120 тыс. рублей. Но стоит помнить, что Калининград и Калининградская область являются эксклавом России и граничат с Польшей на юге и Литвой на севере. И добираться туда придется в основном самолетом, что не всем и не всегда подходит.