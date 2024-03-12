Что делать, если поезд опоздал из-за опасности в воздушном пространстве

Если из-за задержки сгорела стыковка, можно попытаться вернуть деньги.

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Из-за опасности в воздушном пространстве порой задерживаются не только самолеты, но и железнодорожные составы. О проблеме, произошедшей с ним, рассказал один из туристов в соцсетях РЖД:

«Поезд 120В Белгород – Санкт-Петербург задержали на 2 часа. Из-за этого опоздал на свой самолет в Москве. Состав стоял, из вагонов не выпускали. Так что возможности уехать на чем-то другом не было. Пришлось по приезде тратить свои деньги на новый билет».

Турист задается вопросом, можно ли в данном случае возместить убытки из-за опоздания, возникшего не по его вине. Юристы считают, что пассажир вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги.

«В данном случае мы можем исходить из общих норм законодательства о защите прав потребителей. Самое главное – нарушение сроков нужно сразу фиксировать по прибытии в администрации вокзала. Также можно ссылаться на общеизвестную информацию в СМИ. Но нужно иметь в виду, что перевозчик может быть освобожден от ответственности, если докажет, что задержка или опоздание поезда произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, устранения опасности, угрожающей жизни или здоровью пассажира», – говорит юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Если суд всё-таки встанет на сторону туриста, то помимо денег, потраченных на билет, можно будет взыскать еще и штраф в размере 3% от стоимости провозной платы за каждый час просрочки.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажиров шести поездов пытаются вызволить из железнодорожной пробки.