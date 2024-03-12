Аналитики назвали самое популярное туристическое направление весны

Самым востребованным туристическим направлением весны 2024 года у россиян стала Москва. Об этом сообщает "Газета.ру".

Доля забронированных путешествий в Москву составила 22,4% от общего числа. На втором месте оказался Санкт-Петербург – в город поедут 14,5% человек. Третье место занял Сочи, где на весну было оформлено 12,2% отельных заказов.

Среди зарубежных направлений лидерство занял Стамбул – 8,7%. Дубай (6,4%) и Минск (3,5%) расположились на второй и третьей строчках. Весной россияне также собираются посетить Бангкок (3,5%) и Ереван (2,8%).

В поездки по России в марте и в мае собираются 66,1 и 60,5% опрошенных соответственно. В апреле в туры по стране намерены поехать 55,1% человек. Остальные туристы планируют посетить зарубежные страны.

Ранее сообщалось, что самыми популярными заграничными направлениями для отдыха в майские праздники стали Таиланд, Турция, ОАЭ, Египет. Для россиян также стала доступна Юго-Восточная Азия. Посетить также можно Индию, Шри-Ланку, Вьетнам.