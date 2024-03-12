Оренбургская область представила пять туристических локаций

Оренбуржье участвует в туристическом конкурсе «От южных морей до полярного края». От нашего региона представлено 5 локаций.

Организаторы программы «Больше, чем путешествие» проводят туристический конкурс. В результате будут выбраны знаковые места в нашей стране. Они войдут в турмаршруты 2025 года.

Оренбургская область представила для конкурса 5 туристических локаций: «Дом-музей семьи Ростроповичей», галерея «Оренбургский пуховый платок», АО «Уральская Сталь», национальный парк «Бузулукский бор», музей Виктора Черномырдина.

У оренбуржцев есть возможность предложить собственное место, которое станет частью галереи достопримечательностей на сайте местагордости.рф.

15 марта в полуфинале конкурса определится главная достопримечательность в каждом регионе. Второй этап пройдет с 19 по 31 марта. Объекты-победители будут известны 3 апреля.