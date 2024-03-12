Турпоток на курорт «Эльбрус» за первую неделю марта вырос на четверть

Всесезонный курорт «Эльбрус» за первую неделю марта посетили на 25% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

«По итогам прошедшей недели, на которую выпали длинные выходные дни, наибольший рост турпотока зафиксирован на „Эльбрусе“ в Кабардино-Балкарии. Курорт принял на четверть гостей больше (25%), чем за аналогичный период прошлого года», — сообщила пресс-служба «Кавказ.РФ».

Курорт «Ведучи» в Чечне за прошлую неделю посетило на 9% больше туристов, «Архыз» в Карачаево-Черкесии — на 13%.

«Эти показатели подтверждают, что интерес к отдыху на Северном Кавказе стабильно растет. Мы видим, что с каждым годом больше туристов предпочитают выходные и праздничные дни проводить на всесезонных курортах и делаем все возможное для комфортного отдыха. Например, чтобы гости больше времени проводили на склонах Эльбруса, в феврале запустили услугу фаст-трек. Среди ее преимуществ не только приоритетный, но и ранний подъем по канатке — первые гости могут начинать пользоваться с 07:45», — отметил заместитель генерального директора «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев.

Ранее пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила, что горнолыжные курорты Северного Кавказа в новогодние праздники посетили более 100 тысяч туристов.

«Кавказ.РФ» - единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. Под управлением Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет особой экономической зоной (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, создает условия для «открытого» бизнеса в регионе и формирует благоприятный инвестиционный климат.