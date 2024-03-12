В Волгограде запустят прямые рейсы до Перми с 30 апреля

Авиакомпания сформировала полетные программы Волгоград – Пермь. С берегов Волги до Урала самолеты будут летать 2 раза в неделю.

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Волгоградцы без пересадок смогут попасть в Пермь. Прямые рейсы станут доступны с 30 апреля по 28 сентября 2024 года. Информация о расписании появилась на портале воздушной гавани. Полеты будут осуществляться на авиалайнерах бразильского производства.

Между Волгоградом и Пермью самолеты будут курсировать 2 раза в неделю: по вторникам и субботам. Из города-героя они вылетят в 18.20, прибытие в Перми запланировано через 2 часа 10 минут – в 20.30.

Из аэропорта Большое Савино воздушные суда будут отправляться также по вторникам и субботам. Время в пути до Гумрака – 2 часа 20 минут.