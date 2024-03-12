Гостиница на курорте «Роза Хутор» отменила туристам бронирование на лето

Подписчица тг-канала «Крыша ТурДома» рассказала о неудавшейся попытке зарезервировать летний отдых на сочинском горном курорте «Роза Хутор».

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В конце февраля Мария С. забронировала и оплатила для своих родителей гостиницу Riders Lodge 2* на августовские даты. Это был ее подарок близким на годовщину свадьбы. А буквально через несколько дней, накануне 8 Марта, от отеля пришло «письмо счастья»: «В связи с реструктуризацией и сменой юридического лица мы вынуждены отменить ваше бронирование». Деньги пообещали вернуть.

Как пояснила Мария, ее родители уже не раз отдыхали в Riders Lodge, гостиница им очень нравилась. На решение остановиться там снова повлияло и письмо, направленное им отелем как постоянным клиентам. В нем напоминалось, что раннее бронирование на лето уже открыто. Кстати, объявление с приглашением заказывать летний отдых до сих пор размещено и на странице гостиницы в соцсети «ВКонтакте». Оно опубликовано еще 21 февраля.

В отделе бронирования Riders Lodge подтвердили порталу TourDom.ru, что будут принимать гостей только до 31 мая. Причиной назвали продажу гостиницы новому владельцу, имя которого пока не раскрывается. Менеджер пояснил, что о сделке им стало известно лишь в начале марта, информация о смене собственника и грядущей приостановке работы оказалась для сотрудников неожиданной. Этим и объясняется тот факт, что номера продолжали продавать на летний сезон. Он заверил, что все полученные за ранние бронирования деньги будут возвращены клиентам.

Кроме того, в Riders Lodge рассказали, что продаже подлежат еще две гостиницы на курорте «Роза Хутор» – отель «28» 3* и Rosa Ski Inn 2*. Как убедился корреспондент TourDom.ru, номера в них также доступны для бронирования лишь на даты до конца мая.

Напомним, 6 марта тг-канал BRIEF сообщил, что миллиардер Владимир Потанин якобы продал весь свой гостиничный бизнес на курорте «Роза Хутор» двум покупателям, имена которых не разглашаются. Принадлежащая предпринимателю компания «Интеррос» опровергла эту информацию. На следующий день, 7 марта, BRIEF вступил в полемику с PR-службой Потанина и привел выписку из ЕГРН, согласно которой «некоторые объекты горнолыжной империи олигарха были проданы еще в прошлом году структурам, аффилированным с небезызвестным сочинским девелопером Ваганом Арутюняном». Как утверждал тг-канал со ссылкой на источники, «в настоящий момент переговоры также ведутся как минимум о половине гостиничных объектов “Розы Хутор”. По некоторым из них сделки планируется закрыть в ближайшее время».