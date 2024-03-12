Тематический «поезд выходного дня» пустят в Нижний Новгород из Самары

Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары в пятницу, 22 марта, и прибудет в Нижний Новгород на следующий день, 23 марта. Обратно пассажиры вернутся 24 марта.

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Путешественники познакомятся с одним из древнейших и живописных городов Поволжья — Нижним Новгородом, который славится своей богатой историей и невероятными видами. За один день гости смогут прогуляться по территории главной достопримечательности города — Нижегородскому кремлю, посетить государственный художественный музей, увидеть старинную пешеходную улицу Большая Покровская и побывать в месте, где сливаются две великие реки — Волга и Ока.

В рамках экскурсионной программы путешественники смогут посетить старинный город русских мастеров — Городец или фабрику стеклянных елочных украшений, где Новый год можно увидеть в любое время года.Школьники смогут отправиться в путешествие по специально разработанным экскурсионным программам в рамках проекта "Вагон знаний".