Глава «РЖД» объявил о скидке в 15% на проезд для пассажиров с детьми

Пассажиры с детьми получат скидку в 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования. Об этом заявил глава холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозёров.

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Как отметили в пресс-службе компании, акция «Путешествуй с детьми» приурочена к проходящему в России Году семьи.

«Для получения скидки необходимо будет в одном заказе (до четырёх билетов) оформить проездные документы на ребенка до 18 лет и его сопровождающих», - указали в «РЖД».

В холдинге уточнили, что акция «Путешествуй с детьми» будет действовать с 1 марта по 31 мая 2024 года, а также с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.

Ранее «РЖД» заявили, что в 2024 году планируется протестировать посадку пассажиров в поезд по QR-коду - сначала на «Ласточках», а позже на «Сапсанах», сообщает RT.