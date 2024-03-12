Челябинские отельеры выступили за отмену обязательной регистрации по паспорту

Отельеры Челябинской области выступили за отмену регистрации при заселении в гостиницы по паспорту гражданина РФ. Как заявил URA.RU глава регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Юрий Звонков, послабления станут значительной помощью бизнесу.

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«Запреты тормозят развитие гостиничной индустрии в период катастрофической нехватки кадров. Возможность автоматизировать проверку документов при заселении гостей будет являться мощнейшей помощью бизнесу», — сказал URA.RU Звонков.

С ситуацией, когда турист приехал без паспорта, многократно сталкивались в отеле «Веселая мельница» в Веселовке близ Златоуста. Как URA.RU сообщила директор Татьяна Рыбкина, люди просят зарегистрировать их по водительским удостоверениям.

«Негостеприимно отказывать. Но люди по разным обстоятельствам могут приехать без паспорта. Идентифицировать личность можно по разным документам, в том числе по профилю на „Госуслугах“», — отметила Рыбкина.

Звонков в этом увидел парадокс. Он сказал, что гостя нельзя заселять без проверки документов. В то же время, заметил собеседник, во времена всеобщей цифровизации сервис «Госуслуги» отельеры официально использовать не могут.

«Летать по загранпаспорту можно. А вот в отель заселиться не получится», — резюмировал эксперт.

В настоящий момент владельцы гостиниц, не воспользовавшись данными из российского паспорта, рискуют получить штраф от 400 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Иностранцы обязаны предъявить свой внутренний паспорт. Правила были введены правительством РФ в 1995 году. В феврале 2024 года Минэкономразвития России опубликовало для общественного обсуждения проект поправок, которые разрешат использовать при регистрации постояльцев отелей другие документы, включая информацию из «Госуслуг».