Роман про улицы с комиксом о местной жизни выпустят в Нижнем Новгороде

Автор проекта «Городские экспедиции», экскурсовод и исследовательница городских пространств Ира Маслова разрабатывает креативный путеводитель по Нижнему Новгороду (0+). Проект собирает материальную помощь на краудфандинговой платформе. В книге автор планирует рассказать о городе в формате инфографики и ёмких живых текстов. По словам Иры Масловой, креативный путеводитель будет напоминать роман про улицы с комиксом о местной жизни.

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Для создания книги писательница собирает рассказы горожан о себе, креативных проектах и организациях. Из книги-проводника читатели узнают о подворотнях Большой Покровской, историях ресторанов в купеческих домах, стрит-арте, легендах и архитектурной школе 1990‑х.

«Эта книжка с картинками будет интересна не только туристам, но и местным», — отмечает автор.

На подготовку путеводителя уйдет несколько месяцев. По предварительным расчетам, книга будет состоять из 150 – 200 страниц. Выход запланирован на 2024 год.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородка выпустила графический роман о Горьком, который хотел летать.