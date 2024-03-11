Известна стоимость отдыха в санаториях Подмосковья

Тарифы в санаториях Подмосковья выросли на 10-15 процентов в 2024 году. Стоимость отдыха в здравницах Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, в апреле семидневное лечение в подмосковном санатории бюджетного уровня обойдется в 47-60 тысяч рублей на двоих. Такие тарифы есть в «Орбите-2», «Соснах», «Солнечногорском». Здравницы среднего уровня будут стоить от 56 до 80 тысяч рублей на двоих («Дорохово», «Виктория», «Буран», «Валуево»). А санатории высокого уровня предлагают отдых от 100 тысяч рублей на двоих («Ревиталь Парк», «Барвиха»).