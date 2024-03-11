Каспийское море расчистят от нечистот

Власти Махачкалы займутся расчисткой Каспия от сточных вод. Соответствующее предписание администрации города вынес Роспотребнадзор, пишет «Московский комсомолец».

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Таким образом ведомство отреагировало на многочисленные жалобы местных жителей в соцсетях. Специалисты Роспотребнадзора провели санитарно-гигиеническое обследование пляжа «Березка». Исследование выявило факты сброса нечистот в Каспийское море.

Мэрию дагестанской столицы обязали до конца марта демонтировать канализационную трубу и устранить последствия сброса жидких отходов. По результатам проведенных работ администрация должна предоставить фото- и видеоотчет.