Глэмпинги на более чем 430 мест откроются в Нижегородкой области

Глэмпинги на более чем 430 мест откроются в 10 муниципалитетах Нижегородской области в этом году. Размещение объектов осуществляется в течение 2023 и 2024 гг. в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, запуск новых модульных некапитальных средств размещения стал возможен по итогам проведения конкурса Минэкономразвития России на предоставление федеральных субсидий. Всего поддержку получили 18 нижегородских инвесторов. Общая сумма выделенных за два года средств с учетом софинансирования из областного бюджета – почти 565 млн рублей.

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«Востребованность отдыха в глэмпингах растет с каждым годом, поэтому создание таких средств размещения в регионе позволяет решать сразу несколько важных задач. Во-первых, мы привлекаем в Нижегородскую область, в том числе в ее глубинку, еще большее число туристов. Во-вторых, это побуждает самих нижегородцев больше путешествовать по родной земле, изучать историю своего края. Поддерживая подобные инвестиционные проекты, мы развиваем региональный природный, экологический туризм», – подчеркнул министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

По информации министерства, в 2024 году сразу шесть инвестиционных проектов реализуется на территории Городецкого муниципального округа, по два проекта – в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Вачском округе. Строительство глэмпингов также ведется в г.о.г. Бор, в г.о. Сокольский, Володарском, Воскресенском, Павловском и Шарангском округах.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. На данный момент нацпроект включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».