Аэропорт Владикавказа запустит новые рейсы из-за наплыва туристов

Аэропорт Владикавказа в Северной Осетии запустит новые рейсы из-за наплыва туристов. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Так, в этом году будут организованы 11 новых маршрутов в другие российские регионы, а также в Минск. «Техника будет наша — "суперджеты". С двумя авиакомпаниями у нас такая договоренность есть», — рассказал глава республики Сергей Меняйло.

Кроме того, он отметил, что в настоящий момент проводятся ремонтные работы в здании аэровокзала. При этом запланировано строительство международного пункта пропуска и новой очереди.

«У нас первая очередь аэровокзала уже не справляется, поэтому мы сегодня разговариваем с инвестором по строительству второй очереди», — уточнил Меняйло.

В феврале эксперты «СберАналитики» описали портрет путешествующего по России туриста. Выяснилось, что активнее всего в поездки по стране отправляются женщины 30-49 лет со средней зарплатой 75 тысяч рублей.