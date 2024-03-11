В Геленджике появилась новая пешеходная горная тропа «‎Маркотх»‎

В Геленджике для любителей пеших прогулок появился новый терренкур "Маркотх". В день открытия оздоровительной тропы здесь прошел забег "Маркотх трейл Геленджик". Он собрал более 200 спортсменов, активистов, взрослых и юных жителей курорта. Подобные соревнования станут доброй традицией по аналогии со знаменитым заплывом на открытой воде "Морская миля".

- Терренкур проходит по территории природного парка площадью свыше 65 тысяч гектаров, - отметил глава Геленджика Алексей Богодистов. - На территории произрастают свыше 1,3 тысячи видов растений, обитают 148 видов птиц и 240 разновидностей животных. Поэтому все, кто будут гулять по тропе, должны быть максимально аккуратны и бережны по отношению к нашей уникальной природе.

Новая тропа - это четыре километра пешего маршрута с двенадцатью точками отдыха на пути следования от канатной дороги "Олимп" до вершины Маркотхского хребта. Для комфортного отдыха предусмотрены смотровые площадки, беседки, установлены скамейки, урны и освещение, свежие посадки растений. По всей нитке маршрута размещена информация об уникальной местной флоре и фауне.

Лечебная ходьба по пересеченной местности с каждым годом приобретает популярность на кубанских курортах и дает ощутимый физиотерапевтический эффект: умеренные нагрузки и снятие нервного напряжения. А еще возможность полюбоваться живописными достопримечательностями.

Это уже третий терренкур на территории курорта после оборудованных маршрутов к Плесецким и Пшадским водопадам. Сейчас в Геленджике готовят для прогулок лесной участок протяженностью более 13 километров.

Кстати

В Краснодарском крае в прошлом году побывало рекордное число туристов - 18,6 миллиона гостей, из них 3,3 миллиона человек отдохнули в Геленджике. В приоритете у путешественников - активный отдых. При разработке экологических маршрутов соблюдаются бережное отношение к природе и сохранение ее своеобразия. Всего в регионе туристам доступно свыше 200 туристских маршрутов.